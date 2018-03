المتوسط:

ودع فريق الأفريقي التونسي، اليوم السبت، بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد خسارته أمام ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “رادس”، في إياب دور الـ 32 الأول من البطولة.

وسجل أيوب الكعبي هدف نهضة بركان في الدقيقة 73 من زمن المباراة، وكان الفريق المغربي قد فاز ذهابا بنتيجة 3 – 1، ليتأهل إلى دور الـ32 الثاني.

The post الأفريقي التونسي يودع «الكونفدرالية» بعد خسارته أمام النهضة المغربي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية