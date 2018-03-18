محمد صلاح يدخل التاريخ بـ”سوبر هاتريك”

دخل نجم ليفربول الاستثنائي محمد صلاح، التاريخ من أوسع أبوابه عندما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 36 هدفا في موسمه الأول، وذلك بعد “سوبر هاتريك” سجله في مباراة فريقه أمام واتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز، السبت.

وتألق صلاح في ليلة لن ينساها عشاق ليفربول، واحتاج إلى 4 دقائق فقط ليعلن عن تسجل أول أهدافه، وعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول، وفي الحصة الثانية سجل هدفين وصنع آخر لزميله روبرتو فيرمينو، لينتهي اللقاء بخماسية لليفربول صعدت به إلى لمركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة أصبح في جعبة محمد صلاح 28 هدفا في إطار المنافسة على لقب هداف الدوري، مبتعدا عن هاري كين مهاجم توتنهام بـ4 أهداف، كما أن صلاح يملك و36 هدفا بجميع المسابقات وهو العدد الأكبر لأي لاعب في ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.

وقال محمد صلاح في لقاء تلفزيوني عقب المباراة إنه لم يكن ليسجل كل هذه الأهداف بدون زملائه، مؤكدا أن الهدف من كل مباراة هو الفوز وضمان الحصول على النقاط الثلاث.

وأثنى مدرب ليفربول يورجن كلوب، بشدة على أداء فريقه وخاصة محمد صلاح، وقال إن “مشاركته في خمسة أهداف يعد رائعا لكن تسجيله لأربعة أهداف يعد الأكثر روعة”.

من جهته، عبّر مدافع واتفورد ادريان ماريابا، عن خيبة أمله من الخماسية في مرمى فريقه، معتبرا أنها نتيجة محبطة للغاية، وتابع “اليوم كان صلاح في أفضل حالاته وعاقبنا على ما قمنا به”.

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