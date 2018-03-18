اباتشي “الأهلي بنغازي” بطلاً للمنطقة الأولى لفئة تحت 17 عام

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق الأهلي بنغازي للكرة الطائرة تحت 17 عام ببطولة المنطقة الأولى للعبة عقب فوزة مشاء اليوم على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ارضية مجمع سليمان الضراط .

وقال رئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبد الوهاب زوبي لـ “أخبار ليبيا 24” إن الأهلي بنغازي بطل المنطقة الأولى تحت 17 عام سيلاقي بطل المجموعة الثانية والثالثة للفوز بكأس ليبيا وأن هذه المسابقة استحدثتها لجنة المسابقات العامة هذا العام لفئات تحت 17 و 19 عام .

وعقب المباراة نظم الاتحاد الفرعي ببنغازي احتفالية سلم من خلالها الكؤوس على الفرق التي توجت هذا الموسم حيث تحصل فريق النصر على الترتيب الأول لفئة تحت 14 سنة، وفريق الأهلي على الترتيب الأول لفئة تحت 17 سنة، وفريق المروج تحصل على الترتيب الأول لفئة تحت 19 سنة.

كما تم توزيع شهادات النجاح لعدد 16 حكماً اجتازو دورة التحكيم التي نظمها الاتحاد الفرعي خلال الأيام الماضية .

وشهدت الاحتفالية حضور كبير من عديد الشخصيات الرياضية والاعتبارية ابرزها عميد بلدية بنغازي وعميد بلدية المرج إضافة اعضاء من الاتحاد العام لكرة الطائرة ورئيس واعضاء الاتحاد الفرعي للعبة ببنغازي .

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