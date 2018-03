مدرب ليفربول يتوقع تفوق «صلاح» على «ميسي»

المتوسط:

أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الانجليزي بلاعبه المصري محمد صلاح الذي تألق وأحرز 4 أهداف في مباراة الفريق أمام واتفورد مشيرا إلى أنه في طريقه لأن يقارن بالأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأضاف كلوب في تصريحاته لبي بي سي اليوم الأحد، أن اللاعب المصري، البالغ 25 عاما، يركز على طريقته الخاصة في اللعب، ولا يريد أن يوضع في مقارنة مع ليونيل ميسي، مؤكدا أنه يواصل السير في طريق رائع.

ويتصدر صلاح الآن قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متجاوزا ميسي لاعب برشلونة، ومهاجم توتنهام، هاري كين، حيث سجل خلال تسعة أشهر فقط، 36 هدفا لليفربول، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول موسم له في تاريخ ليفربول.

