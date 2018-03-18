سياسة موحدة بين بوغبا ونيمار

سياسة الضغط والمطالبة برفع الراواتب ظاهرة انتشرت في آخر السنوات وتسببت في توتر العلاقة بين اللاعب وفريقه في ظل الزيادة الضخمة التي يشهدها عالم كرة القدم.

وفي أول تسريب بعد توتر علاقته مع مدربه، كشفت صحيفة اكسبريس البريطانية بدء بوغبا بممارسة الضغط الحقيقي على إدارة مان يونايتد بطلبه الرحيل.

وخرجت مطالبات بوغبا إلى العلن بعدما أصبح التشيلي سانشيز الأعلى أجراً في مان يونايتد بما يزيد عن 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

ونطق نيمار من البرازيل، مُطالباً إدارة ناديه برفع راتبه الأسبوعي من 750 ألف يورو أسبوعيا لما يزيد عن مليون وربع المليون يورو بشكل أسبوعي، وفق ما نقلته صحيفة التايمز.

ضفوطات يراها كل لاعب في وقتها المناسب، فتوتر العلاقة بين بوغبا ومورينو تشجع على هذه الخطوة في وقت قد يجد فيه المان يونايتد نفسه مجبرا على تلبية الطلبات وإلا فإن اللاعب سيخرج لنذرة أقرانه في سوق اللاعبين ومورينهو يعي ذلك.

أما إدارة الـ”بي إس جي”، فتدرك بأن نيمار طالب بالزيادة لاستغلال نجوميته وقيمته في فرنسا، وربما يتمكن اللاعب من صنع ممر مغادرة بعد ندمه على قرار الهبوط في فرنسا بحسب تقارير نشرت في الآونة الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية