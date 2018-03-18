الاتحاد يعلن عن تشكيلته في مواجهة اكوا في لقاء الحسم 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الطاقم الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد الفرنسي رسمياً عن تشكيلة فريقه التي ستواجه اكوا يونايتد النيجيري اليوم الاحد في لحساب اياب الدور 32 أ من الكونفيدرالية الافريقية .

وستضم التشكلية الأساسية للمدرب الفرنسي غارزيتو، محمدالفرجاني في حراسة المرمى وطارق الجمل ، أحمد التربي ، معتصم الصبو عبد العزيز بالريش في خط الظهر و عبد المعين خماج ، فيصل البدري ، طلال فرحات في وسط الملعب و المحترف السوداني السماني الصاوي ، محمد الطبال ، عبد السلام الفيتوري في خط الهجوم .



وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين بصفاقس التونسية قبل اسبوع قد انتهى بفوز ممثل ليبيا بنتيجة 1-0 .

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