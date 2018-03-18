تألق ليبي ببطولة بناء الأجسام الدولية بالجزائر

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح الرياضي الليبي مراد البوسيفي في الحصول على ميداليه برونزيه فيما نجح زميلة محمد الفرجاني ايضاً في التتويج بميداليه برونزيه فئة مان فيزيك وحل رضا المجراب ترتيب 6 في فئة كلاسك خلال البطولة التي نظمت بالجزائر تحت اسم بطولة كأس القارات الدوليه لكمال الأجسام، التي تتواصل يومي 16و17 من مارس الجاري

وشهدت البطولة مشاركة دولية واسعة من دول مصرو السعوديه وقطر و تونس و الجزائر وفرنسا والبطولة معتمده من الاتحاد الدولي ifdd

وعبر اللاعب مراد البوسيفي عن سعادته بالفوز بالترتيب الثالث في البطولة مضيفاً لاخبار ليبيا 24 أن هذه المشاركة هي اول مشاركة دولية له واوضح كانت المشاركة على حسابي الخاص لكن هناك دعم معنوي من الاتحاد الليبي للعبة .

ويلعب مراد البوسيفي 34 عام لنادي اتحاد الشرطه وسبق وأن وتحصل على الترتيب الثاني خلال بطولة ليبيا 2017 .

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