أرقام جديدة لفيدرر بملاعب الكرة الصفراء

استطاع السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تمكن من تجاوز نظيره الكرواتي بورنا كوريتش بصعوبة بالغة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المربع الذهبي للبطولة.

وتقدّم الكرواتي كوريتش في المجموعة الأولى بالنقاط الإضافية بواقع 7 نقط مقابل 5 قبل أن يتدارك المخضرم فيدرر النتيجة ليُنهي المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه بواقع 6-4 لكليهما.

ورغم تقدم السويسري في العمر إلا أنه تمكن من تسجيل أفضل انطلاقة له في مسيرته بملاعب الكرة الصفراء، بتحقيقه الفوز السابع عشر على التوالي دون أي هزيمة ليكسر رقمه السابق الذي سجله قبل 12 عاما عندما حقق 16 فوزاً عام 2006.

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