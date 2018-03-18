اخبار الرياضة

أرقام جديدة لفيدرر بملاعب الكرة الصفراء

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاع السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تمكن من تجاوز نظيره الكرواتي بورنا كوريتش بصعوبة بالغة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المربع الذهبي للبطولة.

وتقدّم الكرواتي كوريتش في المجموعة الأولى بالنقاط الإضافية بواقع 7 نقط مقابل 5  قبل أن يتدارك المخضرم فيدرر النتيجة  ليُنهي المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه بواقع 6-4 لكليهما.

ورغم تقدم السويسري في العمر إلا أنه تمكن من تسجيل أفضل انطلاقة له في مسيرته بملاعب الكرة الصفراء، بتحقيقه الفوز السابع عشر على التوالي دون أي هزيمة ليكسر رقمه السابق الذي سجله قبل 12 عاما عندما حقق 16 فوزاً عام 2006.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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