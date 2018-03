المتوسط:

يواجه فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم ‏فريق نجوم اجدابيا في مباراة ودية، غدا الاثنين، بملعب النادي بقاريونس.

وكان نادي الأهلي بنغازي لكرة القدم أعلن عن تأجيل مباراته مع فريق القرضابيه ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

وكشف نادي الأهلي بنغازي أن موعد المباراة سيكون يوم السبت 24 مارس

The post الأهلي بنغازي يواجه نجوم اجدابيا في مباراة ودية غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية