سحب قرعة دور الــ 16 لكأس ليبيا لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم تأجيل سحب قرعة الدور الـ 16 لكأس ليبيا إلى يوم الثلاثاء بصالة ملعب طرابلس الدولي الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وكان من المقرر أن تجري لجنة المسابقات القرعة اليوم الأحد قبل قرار تأجيلها.

يذكر أن دور الــ 16 تأهل الاتحاد وأهلي بنغازي الهلال والتعاون والجمارك وخليج سرت والترسانة والخمس واليرموك والمحلة والشط والمدينة والأخضر والاتحاد المصراتي والمجد والأهلي طرابلس.

