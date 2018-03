بطاو : فريق الاتحاد تعرض للضرب في الملعب بعد المباراة في نيجيريا

المتوسط:

كشف حمدي بطاو مساعد مدرب نادي الاتحاد الليبي عن تعرضهم للضرب من قبل الشرطة والجمهور الذين كانوا في الملعب عقب انتهاء المباراة مع فريق أكو يونايتد النيجيري والتي أقيمت في نيجيريا .

وأكمل بطاو، “أن فريق الاتحاد تعرض للضرب داخل الملعب و خارجه ، وأن الحكم يطرد كل من يحتج عليه لا نعلم لماذا”.

وفشل فريق الاتحاد ممثل الكرة الليبية بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في تحقيق الفوز على أكوا يونايتد النيجيري ليخرج من البطولة في الدور الــ 32 .

