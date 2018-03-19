محمد بن سلمان يتعهد بالقضاء على فكر الإخوان

تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقضاء الكامل على ما تبقى من “فكر عناصر جماعة الاخوان المسلمين الذي غزا المدارس السعودية”.

وقال بن سلمان في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إن “المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الاخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا”.

وردا على سؤال مقدمة البرنامج، نورا اودونيل، بشأن القضاء على التشدد في النظام التعليمي، أجاب بن سلمان قائلا “بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة”.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ونقلا عن بي بي سي أن بلاده “ستقدم للعالم ما تبذله من مساع حثيثة لمواجهة التطرف” مضيفا أنه “بعد عام 1979 كنا ضحايا لبعض الممارسات الدينية، وبخاصة جيلي الحالي”.

“مساواة بين الرجل والمرأة”

وفيما يتعلق بالمرأة وحقوقها في السعودية، أكد بن سلمان ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة قائلا “جميعنا بشر ولا فرق بيننا”، وأوضح بن سلمان أنه يعمل على إطلاق مبادرة ستبدأ في المستقبل القريب لتقديم تشريعات تضمن المساواة في الرواتب بين المرأة والرجل”.

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