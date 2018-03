«الليجا» تحدد موعد مباراة «ديربي مدريد» المرتقبة 8 أبريل القادم

المتوسط:

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، اليوم الاثنين، عن موعد مواجهة ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الجولة الـ31 من المسابقة، وتقام يوم 8 إبريل المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الريال في الرابعة والربع عصرا.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب «واندا متروبوليتانو»، واشتد الصراع بين الفريقين على حسم المركز الثاني في الليجا، بعدما اقترب برشلونة من الفوز باللقب بعد اتساع الفارق بنيه والروخيبلانكوس إلى 11 نقطة قبل 9 جولات على النهاية.

ويحتل أتلتيكو مدريد الوصافة حاليا برصيد 64 نقطة بفارق 4 نقاط عن الفريق الملكي صاحب المركز الثالث.

بينما ابتعد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 75 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي سقط أمام فياريال بنتيجة 2/1 ليتبقى للفريق الكتالوني 20 نقطة فقط من 10 مباريات متبقية على نهاية المسابقة ليستطيع حسم لقب الدوري الإسباني رسميا.

المثير أن برشلونة إذا استمرت مسيرته بتحقيق الفوز في كل مبارياته المقبلة سيحسم لقب الدورى أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة 6 مايو القادم على ملعب “كامب نو” مما سيجعل فرحة البطولة فرحتين من خلال الاحتفال أمام الغريم التقليدي، كما يخشى الميرنجي من أي سقوط لجارهم أتلتيكو لأن ذلك سيعنى حسم الفريق الكتالوني للقب قبل الكلاسيكو مما سيجبر الريال على الوقوف فى ممر شرفى لميسى وزملائه.

