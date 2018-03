المتوسط:

شاركت الدولة الليبية في منافسات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص الذي انطلق في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت الماضي، والمقرر استمرارها حتى يوم 22 مارس الجارى، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحصد منتخب ليبيا في كرة الطاولة من خلال المشارك في الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقامة القلادة الذهبية.

وحقق اللاعب عبداللطيف أحمد القلادة الذهبية في فردي منافسات كرة الطاولة بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقامة بأبوظبي الإماراتية.

وشارك في البطولة 1015 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 16 رياضة أولمبية من 32 دولة 19 دولة من المنطقة إضافة إلى 13 دولة أوروبية وإفريقيا وآسيوية، الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الألعاب الإقليمية ومنذ انطلاقها أول مرة بالقاهرة عام 1999.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح وفق قواعد الأولمبياد الخاص الدولي بدخول الإعلام علم الإمارات الدولة المنظمة، ثم علم الأولمبياد الخاص الدولي، ثم علم الألعاب الإقليمية التاسعة، ومن بعدها يبدأ دخول طابور العرض للدول المشاركين، وفقا للحروف الأبجدية.

ويدخل وفد الأردن، إيران، باكستان، البحرين، بنجلاديش، بلجيكا، تايبيه الصينية، تونس، الجزائر، روسيا، السعودية، السودان، سوريا، سريلانكا، العراق، عمان، الفلبين، فلسطين، قطر، كندا، كوت ديفوار، الكويت، لبنان، ليبيا، ماكاو، مصر، المغرب، موريتانيا،موناكو، النمسا، هونج كونج، واخيرا وفد الإمارات العربية المتحدة باعتبرها الدولة المنظمة.

The post ليبيا تحصد القلادة الذهبية لكرة الطاولة بالأولمبياد الخاص في أبو ظبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية