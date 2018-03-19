يوفنتوس يعلن غياب كيليني عن معسكر المنتخب الإيطالي للإصابة

أعلن نادي يوفنتوس اليوم الإثنين أن مدافعه جورجيو كيليني استبعد من تدريبات منتخب إيطاليا استعدادًا لمباراتين وديتين الشهر الجاري وذلك لإصابته بشد في عضلة الفخذ.

ويلتقي المنتخب الإيطالي نظيره الأرجنتيني بمدينة مانشستر يوم 23 من شهر مارس الجاري ثم يلعب الأزوري تحت قيادة مدربه المؤقت لويجي دي بياجيو، الذي خلف جيان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958، مع إنجلترا على استاد ويمبلي بعدها بأربعة أيام.

وتعرض كيليني (33 عاما)، الذي خاض 96 مباراة دولية مع إيطاليا، لإصابة خلال تعادل يوفنتوس بدون أهداف مع سبال يوم السبت الماضي وقال ناديه إنه سيتم تقييم الإصابة خلال اليومين المقبلين.

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