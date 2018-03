المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم علي فريق نجوم أجدابيا وديًا في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب النادي بقاريونس .

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وسجل أهداف الأهلي بنغازي كلا من اللاعب سعد البرداح الذي سجل هدفين ، واللاعب أحمد كراوع واللاعب عبد الله الشعافي.

