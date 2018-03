المتوسط::

خسر فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد أمام نظيره الغرافة القطري ضمن بطولة الأندية العربية لكرة اليد .

وانتهت المباراة التي جمعت فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد مع الغرافة القطري نتيجة 28-31لصالح الفريق القطري.

