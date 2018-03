المتوسط:

يواجه فريق النجمة نظيره فريق الأنوار، غدا الثلاثاء، بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ويدخل فريق النجمة المباراة حاملا رصيده (10) نقاط من عشر مباريات في المركز الخامس، فيما يدخل فريق الأنوار وفي رصيده (11) نقطة من تسع مباريات في المركز الرابع.

