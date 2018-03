«بوشار» تتخطى الدور الأول لتصفيات «ميامي المفتوحة للتنس»

المتوسط:

تفوقت الكندية أوجيني بوشار على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، بنتيجة 6-2 و6-2، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس يوم الاثنين.

وتعد تلك هى المباراة الأولى للاعبة الكندية، البالغ عمرها 24 عاما والتي انتصرت في معركة قضائية ضد الاتحاد الأمريكي للتنس حول واقعة في بطولة أمريكا المفتوحة في 2015 عندما سقطت وفقدت الوعي، وذلك منذ الهزيمة في الدور الأول في إنديان ويلز خلال الشهر الجاري.

واحتاجت يانينا فيكماير، التي سبق لها بلوغ دور الثمانية في ميامي والتي وصلت للتصنيف 12 عالميا في 2010، إلى ساعتين ونصف الساعة لتفوز 6-4 و6-7 و6-4 على الأسترالية أوليفيا روجوفسكا.

