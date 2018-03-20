محمد صلاح سيرفع صورة ب”المونديال”.. لمن؟

218TV| خاص

دخل المحترف المصري الشهير محمد صلاح –نادي ليفربول الإنجليزي-على خط “التريقة والكوميديا” المستمرة في مصر وبطلها اللاعب المصري السابق مجدي عبد الغني، الذي أكثر ساخرا في السنوات الأخيرة من تذكير المصريين بأنه صاحب الهدف الوحيد الذي رأته نحو ثلاث أجيال مصرية في منافسات بطولة كأس العالم، إذ قال صلاح إنه إذا سجّل هدفا في المونديال فسيرفع صورة عبدالغني، قبل أن يتضح أن صلاح كان جاداً، ولم يكن يمزح.

ومحمد صلاح أصبح “أيقونة أمل” لدى المصريين بسبب ظهوره عالي المستوى في صفوف النادي الإنجليزي، إضافة إلى إسهامه الحاسم في نيل مصر بطاقة التأهل إلى كأس العالم الذي سيُقام في روسيا اعتبارا من الرابع عشر من شهر يونيو المقبل، علما أن مصر غابت عن آخر عن منافسات كأس العالم 28 عاما، إذ سجّلت في هذا المونديال الذي احتضنته إيطاليا هدفا يتيما كان بإمضاء عبدالغني.

ورغم أن هدف عبدالغني ليس الوحيد ل”الفراعنة” في منافسات كأس العالم، وأنه سبق للمنتخب أن سجّل هدفين بمرمى المجر بإمضاء عبدالرحمن فوزي في مونديال إيطاليا عام 1934، إلا أن الهدف الوحيد الذي أمكن تصويره للمصريين في المونديال كان لمجدي عبدالغني في مرمى المنتخب الهولندي، إذ يتمنى المصريون بسخرية واسعة أن يُسجّل منتخب مصر عدة أهداف في مونديال روسيا لوقف حديث عبدالغني عن إنجازه.

يُشار إلى أن قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم للفرق المتأهلة إلى مونديال روسيا قد أوقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى إلى جانب المضيف روسيا، والسعودية والأوروغواي، وسط آمال كبيرة يعقدها المصريين على محمد صلاح، وبقية “فرقة الفراعنة”، والسعي لتجاوز الدور الأول.

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