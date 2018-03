ليبيا تحصد الـ 10 مراكز الأولى بـ «الأولمبياد الخاص» بأبوظبي

المتوسط:

حصد المنتخب الليبي للأولمبياد الخاص، على 10 مراكز أولية في بطولة الأولمبياد الخاص بعد أن استطاع اللاعبون الحصول على 35 قلادة ملونة.

ويذكر أن لاعبي المنتخب حصدوا بـ11 قلادة ذهبية في رفع الأثقال والسباحة والبوتشي، فيما نال منتخب السباحة عشر قلائد متنوعة.

وجدير بالذكر أن المنتخب الليبي المشارك في الأولمبياد الخاص يشارك بوفد يتكون من 44 رياضيا يتنافسون في عدد من الألعاب الرياضية منها السباحة ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى والدراجات.

