صقور طبرق يتفوق وديًا على منار سوسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الصقور مساء اليوم الثلاثاء فوزا مستحقا على فريق المنار في اللقاء الذي جمع الفريقين وديا بملعب الصقور بطبرق في إطار إستعدادات الفريقين للتصفيات القادمة للصعود من الدرجة الثانية للأولى .

وتفوق الصقور بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل للصقور علاء عبدالكريم هدفين وهدف لكل من جعفر الشلوي وأكريم السيد فيما سجل المنار هدفه الأول من علامة الجزاء بتوقيع فهد صالح والهدف الثاني سجله خالد صالح.

وضيع فريق المنار ركلة جزاء بعد أن صدها حارس الصقور جمال محمد في الشوط الثاني من المباراة .

يشار إلى أن اللقاء أداره الحكم محمد عبدالله وساعده كل من عطية محمد وابراهيم عثمان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24