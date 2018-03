ليبيا تفوز بميداليات ذهبية وفضية في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد

المتوسط:

نجحت ليبيا في إحراز عدد من الميداليات في منافسات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد المقامة في مدينة أبو ظبى بالإمارات .

ونجح العداء علاء الفيراوي في حصد ذهبية سباق 200 متر بالمنافسات،و حصد عبد الله إبراهيم نحاسية 400 متر وحقق العداء حازم موسى ذهبية سباق 400 متر، وفي لعبة الدراجات حقق الدراج محمد عبدالحكيم ذهبية سباق 5 كم حر، وحصد الدراج عقيلة عبدالسلام قلادتين فضيتين في سباق 5 كم ضد الوقت وسباق 5 كم حر .

وحقق اللاعب عبد اللطيف أحمد القلادة الذهبية في فردي منافسات كرة الطاولة .

