منتخب ليبيا مواليد 2003 يعسكر في طبرق بقيادة المدرب فوزي العيساوي

أخبار ليبيا 24 – خاص

يقيم منتخب ليبيا لمواليد 2003 معسكرا استعداديافي مدينة طبرق بقيادة المدرب فوزي العيساوي.

وقال العيساوي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ تواجدنا في طبرق بعد دعوة من الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق بعد عدة مطالبات لعدد من المدن ولكن وجدنا الدعوة من اتحاد طبرق ووجدنا كل تقدير واحترام بهذه المدينة التي لبت دعودتنا.

وأضاف المدرب “يتواجد في هذا المعسكر عدد 26 رياضي من أغلب الأندية ويستمر المعسكر لمدة عشرة أيام ونجري تدريباتنا بملعب الصقور الذي فتح أبوابه لأستقبال تدريبات المنتخب في الفترتين الصباحية والمسائية”.

وأشار إلى أن هذا المعسكر استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المقامة في الجزائر في الثاني من شهر أبريل القادم بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا وربما يشارك المنتخب المصري أيضا.

وأوضح أنه من ضمن بعثة المنتخب مدرب الحراس أيوب الحاسي والمساعد الأول أحمد المنتصر والمساعد الثاني محمد العنقاري وأيضا يرافقها طبيبان ومعدان ، لافتا إلى أنه سبجرون مباراة ودية مع منتخب طبرق من مواليد 2002 الخميس القادم بملعب الصقور .

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