” قريرة” يجتمع مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الفنية

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق زياد قريرة ،اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الفنية، أمس الثلاثاء.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق زيادة قريرة، “أن الهيئة ستقوم بتسديد الاشتراكات السنوية للاتحادات الرياضية الدولية والإفريقية والعربية”.

وأضاف قريرة ، خلال الاجتماع، ” أن الهيئة تدعم كافة الاتحادات الرياضية، فـــي إطار سياستها لحلحلة مشاكل الاتحادات الرياضية وتذليل الصعاب أمامها ومساعدتها في إنجاح برامجها وأنشطتها و توفير متطلباتها من خلال الدعم المالي”.

