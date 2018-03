«صلاح» يقترب من تخطي عمالقة الدوري الإنجليزي في 50 عاما

قترب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تخطي جميع هدافي الدوري الإنجليزي في آخر 50 عاما، في حالة الوصول لتسجيل 35 هدفا هذا الموسم، بعد رباعتيه في شباك واتفورد السبت الماضي، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من منافسات البريمييرليج، والتي وصل فيها إلى الهدف رقم 28 له في البطولة هذا الموسم.

وسجل النجم المصري أهدافه الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في 31 جولة، منها 30 مباراة شارك فيها، وهو ما يعني قدرته على الوصول لتسجيل 35 هدفا في حالة مشاركته بجميع المباريات المقبلة، وهو الرقم الذي لم يحققه أي هداف للدوري الإنجليزي في الأعوام الـ50 الأخيرة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن النجم المصري في حالة استمراه بنفس المعدل التهديفي حتى نهاية الموسم الحالي فإنه سيصل إلى الهدف رقم 35، وهو الرقم الأعلى منذ تحقيق رون دافيز، لاعب ساوثهامبتون، للقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 37 هدفا موسم 1966 – 1967.

ولم ينجح أي لاعب منذ ذلك الحين في تسجيل أكثر من 34 هدفا في موسم واحد، وكان أبرز من سجل هذا العدد الثنائي أندي كول موسم 1993 – 1994 مع فريق نيوكاسل يونايتد، وآلان شيرار مع بلاكبيرن روفرز موسم 1994 – 1995.

ومنذ ذلك الحين نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل 31 هدفا مع مانشستر يونايتد في موسم 2007 – 2008، وهو نفس العدد الذي سجله المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز مع ليفربول في موسم 2013 – 2014.

ويعتلي محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، بفارق 4 أهداف عن وصيفه الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الذي سجل 24 هدفا حتى الآن.

