جدل حول لقاء سيميوني وديبالا 

بعد أن استغل عدم استدعائه للمنتخب الأرجنتيني في وديتي إيطاليا وإسبانيا وقيامه بزيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، قالت صحيفة ماركا أن نجم يوفنتوس باولو ديبالا جلس مع مواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في إحدى مقاهي العاصمة.

الصحيفة الإسبانية وفي تحليلها قالت بأنه من الممكن أن تكون الجلسة من أجل إقناع ديبالا للقدوم للروخي بلانكوس الموسم القادم لتعويض الخروج المتوقع لأنطوان غريزمان القري من برشلونه.

وقالت الصحيفة بأن سيميوني استغل تواجد اللاعب بالقرب منه ليعرض عليه إمكانية القدوم واللعب في الليغا بقميص أتلتيكو مدريد.

وبهذا ازدادت الشكوك حول أسباب زيارة اللاعب للعاصمة الإسبانية والبقاء ليومين هناك، في وقت أصبح فيه اللاعب سلعة مطلوبة لأكثر من فريق وأتلتيكو مدريد ربما يكون قد دخل السباق لضمه.

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