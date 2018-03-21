ترقب لمصير مدافع النصر كارلو

لم يتحصل مدافع النصر البرزايلي روني كارلو على فرصة اللعب مع فريقه حتى آلان، على عكس مواطنه أندري كوتينهو الذي كان وراء فوز الفريق على حساب الأخضر في الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز بعد تمريرة من المهاجم سالم روما أثمرت عن فوز النصر بهدفين لهدف.

وتشير الأخبار القادمة من بنغازي إلى أن كارلو أصيب أثناء تدريباته مع النصر ما استدعى خلوده للراحلة، لكنه حتى اللحظة لم يتعافى من الإصابة، ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي يبدوا أن إدارة النادي تتجه إلى فسخ تعاقدها مع اللاعب بالتراضي.

وظفر النصر بخدمات كارلو من فريق البحرين البحريني وسبق له خوض تجربة اللعب في الفئات السنية بكتانيا الإيطالي والمنتخب البرازيلي للناشئين.

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