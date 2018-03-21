الكرة المصرية تفرض نفسها بالملاعب الإنجليزية

رشح الفرعون المصري محمد صلاح مواطنه رمضان صبحي صاحب الـ21 عاما، والذي ينشط في ستوك سيتي، للانضمام إلى صفوف ليفربول الصيف القادم، لما يمتلكه اللاعب من إمكنيات بدنية وفنية، بحسب محادثات صلاح مع إدارة فريقه.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن إدارة ليفربول أصبحت تمتلك الثقة في المدرسة المصرية بعد تجربة صلاح الناجحة وتثق أيضا في رؤية اللاعب الفنية تجاه باقي اللاعبين.

وقالت الصحيفة إن إدارة الفريق رصدت مبلغا ماليا يقدر بـ15 مليون جنية استرليني لضم الموهبة المصرية.

وكان صبحي قد انضم لصفوف ستوك سيتي العام 2016 قادما من الأهلي المصري مقابل 6 ملايين يورو.

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