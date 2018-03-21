كأس العالم 2018.. الاتحاد الدولي يحذر روسيا بشأن ملعب سامارا

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، من عدم اكتمال أعمال البناء في ملعب سامارا قبل استضافة مباريات بكأس العالم في روسيا والتي تنطلق في 14 يونيو المقبل.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر على استضافة الملعب، الذي يسع 45 ألف متفرج، مباراة بالمجموعة الخامسة بين كوستاريكا وصربيا، لم يتم الانتهاء من تجهيز أرضية الإستاد.

وواجهت أعمال البناء في استاد سامارا، وهو واحد من 12 ملعبا ستقام عليها مباريات بكأس العالم هذا العام، العديد من المشاكل في الأشهر الأخيرة ما وضع السلطات تحت ضغط شديد لتسليم ملعب جاهز لاستضافة الحدث.

وقال كولن سميث، مدير المسابقات في الفيفا للصحفيين، بمقر الاستاد: “خلال تنفيذ المشروع تحدثنا عند وجود تأخير، ولا يزال ذلك مستمرا، هناك الكثير من التقدم والكثير من العمل المطلوب أيضا”.

وأضاف سميث أن الدعم والالتزام الكامل من السلطات الروسية والشركة المسئولة عن المشروع كان ضروريا لإتمام التجهيزات بنهاية أبريل كما كان مخططا في البداية.

وتابع: “كنا نتوقع تقدما أكبر في هذا الصدد لكن من المهم لنا إتمام التجهيزات في الموعد المحدد وبعدها يمكننا استخدام الاستاد”.

وسيستضيف الاستاد مباريات بدور المجموعات ومنها مواجهة بين روسيا صاحبة الضيافة وأوروجواي بجانب مباراة في دور 16 وأخرى بدور الثمانية.

وأقرت الشركة المسئولة عن أعمال البناء فى أغسطس الماضي بوجود تأخير 30 يوما عن الجدول المحدد. وتستضيف روسيا النهائيات في 12 ملعبا داخل 11 مدينة، منها موسكو وسان بطرسبرج وكازان وسوتشي.

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