لجنة المسابقات تحدد مواعيد جديدة للمباريات  

طرابلس 21 مارس 2018(وال)- خاطبت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم السادة رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم بترحيل عدة مباريات من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018

وأرجعت اللجنة هذا الإجراء لمراعاة لنقل جميع المباريات مرئيا على قناة ليبيا الرياضية.

وبين الخطاب المباريات المرحلة وهي الاتحاد المصراتي، والاتحاد والتي حددت يوم السبت 24مارس 2018م على ملعب مصراتة، ويوم الأحد 25 مارس مباراة التحدي مع الأخضر بملعب شهداء بنينا، ويوم الخميس 29 مارس الترسانة يقابل الاتحاد على ملعب الأكاديمية، والجمعة 30مارس الأخضر يقابل خليج سرت بشهداء بنينا والسبت 31مارس الأندلس يستضيف التحدي على ملعب مدينة أمساعد، والأربعاء 4أبريل2018 الاتحاد يستقبل على ملعب طرابلس الدولي فريق الشراراة سبها.(وال- طرابلس) ف ح / س ع

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