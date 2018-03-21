الهلال يهزم دارنس ويضعه في دائره الهبوط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطاح فريق كرة القدم بنادي الهلال بضيفه دارنس وتغلب عليه بنتيجة 2-1في المواجهه التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الرابعة إياب للمجموعة الأولى.

وتقدم الهلال بهدف احمد الحاسي وأضاف قائد الفريق علي الشريف هدف ثاني من علامة الجزاء وذلل هداف دارنس علي دخيل النتيجه لفريقه قبل النهاية بدقائق .

وبعد هذا الفوز عزز الهلال مركزه الثاني بِعد أن اصبح رصيده 20نقطه فيما لايزال شبح الهبوط يهدد دارنس المتواجد في المركز مقابل الأخير في مجموعته برصيد 9نقاط .

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