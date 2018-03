الاتحاد يتأهل للدور ربع النهائي في البطولة العربية لكرة اليد

المتوسط:

يواصل فريق الاتحاد لكرة اليد مشاركته في منافسات البطولة العربية للأندية الفائزة بالكأس في نسختها 14 المقامة حاليا بمدينة صفاقس التونسية. وقد تمكن الاتحاد من بلوغ الدور ربع النهائي بعد تفوقه أمس في آخر مباريات الدور الأول على حساب ترجي أرزيو الجزائري .

وكان الاتحاد قد استهل مشاركته في هذه البطولة بلقاء المستضيف فريق ساقية الزيت التونسي وفقد نتيجة المباراة بفارق 3 أهداف 31 مقابل 28، وفي مباراته الثانية تفوق الاتحاد على أهلي سداب العماني 36/ 21 فيما لم يوفق فريقنا في الفوز على الاهلي السعودي وفقد مباراته أمامه بنتيجة 28 / 22 واستطاع الاتحاد تنظيم صفوفه وإثبات جدارته وحقق فوزا مهما ومعتبرا في رابع مباراة له أمام قطر القطري بنتيجة 33 / 28.

وفي آخر مباريات هذا الدور أمس قدم الاتحاد أداء لافتا مؤكدا أحقيته في بلوغ ربع نهائي البطولة بفوزه المستحق على ترجي أرزيو الجزائري 29/ 24

