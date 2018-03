المتوسط:

يلتقي فريق الاتحاد، صباح اليوم الخميس، فريق جمال التونسي في الدور ربع نهائي للبطولة العربية لكرة اليد.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في العاشرة والنصف من صباح اليوم .

يذكر أن الاتحاد تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي بعد تفوقه أمس في آخر مباريات الدور الأول على حساب ترجي أرزيو الجزائري .

.

The post اليوم.. الاتحاد يلتقي جمال التونسي في الدور ربع نهائي للبطولة العربية لكرة اليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية