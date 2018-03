المتوسط:

أجري فريق الأهلي، الحصة التدريبية بملعب طرابلس الدولي بحضور كل اللاعبين للاستعداد للقاء ابي الأشهر، يوم الجمعة القادمة، في تمام الساعة 3:30 مساءا.

وأشارت الصحفة الرسمية للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن معنويات الفريق والطاقم الفني والاداري، مرتفعة، لتقديم مستوي يليق بنادينا الزعيم.

The post الأهلي يستعد للقاء أبي الأشهر غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية