فاز فريق خليج سرت لكرة القدم على نظيره السويحلي في مباراة ودية جمعت الفريقين ، أمس الأربعاء.

واستطاع فريق خليج سرت أحراز هدفين مقابل لا شيء حيث فشل فريق السويحلي في إحراز أهداف في شباك منافسه .

وسجل هدفين خليج سرت كلا من اللاعب المعتصم البقرمي في الدقيقة 13 من عمر المباراة والهدف الثاني كان من نصيب اللاعب قائد الخلجاوي مسعود في الدقيقة 19 .

