يواجه براعم فريق اليرموك لكرة القدم مع نظيره براعم فريق المدينة خلال الأسبوع الحادي عشر في إطار منافسات دوري كرة القدم لفئة البراعم ، غدا الجمعة.

وتقام المباراة التي تجمع براعم فريقي اليرموك والمدينة على ملعب نادي الاتحاد في تمام الساعة العاشرة صباحا.

