الهلال يفوز على ضيفه دارنس بهدفين مقابل هدف

حقق فريق الهلال الفوز على ضيفه فريق دارنس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الاربعاء بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن منافسات إياب الجولة الخامسة لفرق المجموعة الأولى.

وكان ملعب شهداء بنينا ببنغازى قد شهد مساء الثلاثاء لقاءا هاما على صعيد منافسات المجموعة ذاتها من أجل تفادى التراتيب الاخيرة تمكن خلاله فريق الأنوار من تحقيق فوزا هاما على حساب النجمة بهدفين لهدف ليرفع فريق الأنوار رصيده إلى أربعة عشر نقطة من عشر مباريات بينما يبقى النجمة بنفس رصيده السابق وهو عشر نقاط من 11 مباراة.

