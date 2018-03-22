ديربي الأخوة في سلة الأهلي والنصر

التقطت عدسة إحدى الكاميرات المتواجدة في مجمع سليمان الظراط لقطة جمعة الأخوين عبد اللطيف ومحمد الفقي حيث يلعب الأول بالفريق الأول لنادي النصر ويبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما ويلعب الثاني بالفريق الأول لنادي الأهلي بنغازي ويبلغ من العمر عشرين عاما.

ويعد الشقيقان من عائلة عاشقة لكرة السلة فوالدهما هو خالد الفقي الحكم واللاعب السابق في نادي النصر ومن خلال بعض الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر عبد اللطيف أنه نصح شقيقه بالاستمتاع بالديربي وعدم ارتكاب الأخطاء المتعمدة والخروج من المباراة بالأخطاء الخمسة.

وأعطت النصيحة ثمارها حيث كان محمد أقل لاعبي الأهلي ارتكابا للأخطاء بالإضافة لاطمئنان الشقيق الأكبر على صحة شقيقه الذي ظهر من خلال الصورة وهو يعاني من إصابة على مستوى الرأس.

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