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روما يحصّن التركي أوندير

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المدير الرياضي لفريق روما مونشي أن الموهبة التركية الشابة سينغيز أوندير لن يغادر روما على الرغم من اهتمام أندية أرسنال ومانشستر سيتي بخدماته في الميركاتو القادم.

وقال موقع كالشيو ميركاتو أن روما لن يفرط في اللاعب التركي الذي ضمه الذئاب مقابل 14 مليون يورو قادما من فريق باشاك شهير التركي، وظهر بعد ذلك بصورة كبيرة على الرغم من وصوله لعامه العشرين فقط.

ويُظهر روما من خلال تمسكه الواضح بخدمات أوندير أن لاعبيه المميزين الذين ينشطون في صفوفه ليسو للبيع وعلى رأسهم البلجيكي رادغا نايغولان الذي أشارت أخبار عديدة لرغبته في الرحيل لمانشستر يونايتد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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