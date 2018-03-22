روما يحصّن التركي أوندير

أعلن المدير الرياضي لفريق روما مونشي أن الموهبة التركية الشابة سينغيز أوندير لن يغادر روما على الرغم من اهتمام أندية أرسنال ومانشستر سيتي بخدماته في الميركاتو القادم.

وقال موقع كالشيو ميركاتو أن روما لن يفرط في اللاعب التركي الذي ضمه الذئاب مقابل 14 مليون يورو قادما من فريق باشاك شهير التركي، وظهر بعد ذلك بصورة كبيرة على الرغم من وصوله لعامه العشرين فقط.

ويُظهر روما من خلال تمسكه الواضح بخدمات أوندير أن لاعبيه المميزين الذين ينشطون في صفوفه ليسو للبيع وعلى رأسهم البلجيكي رادغا نايغولان الذي أشارت أخبار عديدة لرغبته في الرحيل لمانشستر يونايتد.

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