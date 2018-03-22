الاتحاد العربي للعبة «الرجبي» يمنح بنغازي استضافة البطولة العربية اكتوبر المقبل

عين ليبيا

التقى عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار صباح اليوم بمقر ديوان البلدية برئيس الإتحاد العربي للعبة الرجبي واللجنة الفنية المشرفة على إعداد مشروع (رجبي ليبيا 2018) ومدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي ومدير المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة ومدير مكتب المشروعات بجامعة قاريونس وذلك لمناقشة استضافة مدينة بنغازي للرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولة العربية للرجبي.

حيث تم في اللقاء عرض مرئي توضيحي لتجهيزات اللجنة الفنية لرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولة العربية للرجبي التي تستضيفها مدينة بنغازي في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة عشرة منتخبات عربية ومئة وخمسين رياضي؛ وسيتم تغطيتها من قبل خمس قنوات عربية اضافة لقنوات محلية.

كما تخلل اللقاء استعراض الأهداف التي تحققها مثل هذه البطولات العربية وأهميتها دوليا وعربياً وكذلك أهميتها الاجتماعية والنفسية والثقافية.

وفي السياق ذاته أكد عميد بلدية بنغازي دعم هذا المشروع خاصة إن بنغازي مقبلة على إعادة الإعمار والاستقرار باعتبار هذا الحدث من شأنه أن ينقل الشباب من حالة الفراغ إلى حالة العمل والنشاط والمساهمة في دفع عجلة الحياة والإعمار.

حيث تم في اللقاء تسليم عميد بلدية بنغازي شهادة شكر وتقدير مقدمة من الرئيس الاتحاد العربي للرجبي قيس عبدالله الظالعي.

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