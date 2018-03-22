الجماعي : نهائيات السلة ستكون بحضور الجمهور

بنغازي 22 مارس 2018 (وال) – أكد نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة ورئيس لجنة المسابقات صالح الجماعي أن المباريات التي ستقام في نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ستكون جميعها بحضور الجمهور باستثناء مباراة الديربي بين الأهلي بطرابلس والاتحاد في طرابلس ومباراة النصر والأهلي بنغازي في مدينة بنغازي.

وأضاف الجماعي”أننا على ثقة كاملة بأن جمهور كرة السلة في طرابلس وبنغازي على وعي تام وعلى مستوى من الرقي والمسئولية وأنه سيكون نكهة النهائيات ويعطي صورة في غاية الروعة عن الجمهور الليبي ، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.( وال – بنغازي) س أ/ ع م

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