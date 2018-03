المتوسط:

حددت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواعيد مباريات فريق الاتحاد بمرحلة الاياب بالدوري الليبي الممتاز للأسابيع الثاني والثالث والرابع والخامس.

ونشر الاتحاد الليبي مواعيد المباريات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنا تأجيل عدد مباريات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017/2018.

