يواصل فريق الاتحاد، اليوم الجمعة، تدريباته، استعداد لمباراة أمام الاتحاد المصراتي، المقررة على ملعب مصراته.

وتأتي هذه المباراة المقررة في تمام الثالثة ونصف من مساء غدا السبت، ضمن مباريات الدوري الليبي لكرة القدم .

