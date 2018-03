المتوسط:

وجه رحومة سوط، رئيس بعثة نادي الاتحاد المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد ومدير الألعاب بالنادي، كلمة بمناسبة تأهل فريق الاتحاد لرباعي البطولة، حيث وجه الشكر لجماهير الاتحاد، متوقعا نجاح غير مسبوق للنادي.

وأضاف رحومة: «أتوقع التأهل إلى المباراة النهائية، في ظل المستوى العال الذي يتمتع به الفريق».

