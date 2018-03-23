تعرف على أول أجنبي يسجل في نهائي الدوري الليبي.. ما جنسيته؟ ولأي فريق لعب؟

أخبار ليبيا 24-خاص

قد لا يعلم الكثير من عشاق الرياضة الليبية عامة وكرة القدم بشكل خاص أن صاحب أول هدف في النسخة الأولى من أول نهائي لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هو لاعب أجنبي .

ورغم شح المصادر إلا أن أخبار ليبيا 24 ومن خلال هذا التقرير حاولت أن تجمع أكبر عدداً من المعلومات ت و تلقي الضوء عن هذه الشخصية.

فاللاعب ” الانجليزى هيوز وكنز ” لم يكن أول لاعب محترف في تاريخ الأهلي طرابلس إلا انه سجل اسمه بأحرف من ذهب حين نجح في قيادة فريقه لتحقيق أول لقب في تاريخ بطولة الدوري الليبي وكان هو صاحب هدف الفريق في مباراة الذهاب لنيل بطولة ليبيا التي أقيمت ضد الأهلي بنغازي بملعب البركة بتاريخ 1964/10/23 ثم كرر وكنز ذات الانجاز في مباراة الإياب التي أقيمت بالملعب البلدي بطرابلس بتاريخ 1964/12/4 وسجل الهدف الوحيد الذي فاز به أهلي العاصمة وبالتالي نال بطولة ليبيا للموسم الرياضي 1964/1963.

ولعب وكنز مع الأهلي طرابلس موسم واحداً هو موسم 63-64 ونجح في تسجيل 7 أهداف بدأها في ثاني لقاء يخوضه مع الفريق ببطولة الدوري الليبي وكان أمام الشرطة بتاريخ 13-10-1963 وعاد وسجل هدف الفوز الوحيد في مرمى أهلي مصراتة ثم واصل مسلسل أهدافه في مرمى المدينة وأضاف هدف في مرمى الاتحاد وهدف في مرمى أهلي مصراتة في الإياب واختتم أهدافه بهدفيه التاريخيين في مرمى الأهلي ببنغازي ذهاباً وإيابا .

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