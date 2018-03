أصغر إسباني بعد نادل يفوز ببطولات التنس للمحترفين

المتوسط:

فاز نيكولا كون مساء أمس الجمعة على داريان كينج في بطولة ميامي المفتوحة الليلة الماضية، بنتيجة 7-6و6-4، ليصبح أصغر لاعب اسباني يحقق فوزا في بطولات اللاعبين المحترفين للتنس منذ رفائيل نادال بعدما تغلب الشاب البالغ عمره 18 عاما.

وأعرب كون عن سعادته، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية، متابعا بأن اللاعبين في البطولة يملكون خبرة أكبر منه، وأنه يجب أن يخوض المزيد من المباريات.

ويحتل كون الذي بلغ 18 عاما يوم الثلاثاء التصنيف 211 عالميا، فيما يعتبر نادال الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى هو أصغرا سباني يفوز بمباراة بعمر 17 عاما في 2004.

