رحيل ابراهيموفيتش عن مانشستر يونايتد بعد موسمين رائعين

فسخ نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عقد لاعبه المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (36 عاما)، يوم أمس الخميس، ليعلن اللاعب رحيله.

وقال يونايتد بيان له عبر موقعه على الانترنت، إن كل من في النادي يود توجيه الشكر لزلاتان على إسهاماته مع الفريق منذ وصوله ويتمنى له التوفيق في المستقبل.

وكتب ابراهيموفيتش على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أن الأشياء العظيمة تصل إلى نهاية وحان وقت الرحيل بعد موسمين رائعين مع مانشستر يونايتد.

وارتبط ابراهيموفيتش، هداف السويد التاريخي برصيد 62 هدفا في 116 مباراة دولية، بالانتقال إلى الولايات المتحدة لكتابة صفحة جديدة في مسيرته الرائعة على مستوى الأندية.

