«كوبر» يستقر على معظم تشكيل منتخب الفراعنة أمام البرتغال

حدد الجهاز الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيواجه به المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، في المباراة الودية التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع، في إطار استعدادات الطرفين للمشاركة في كأس العالم 2018.

وأوضحت المصادر، إن كوبر استقر على 9 عناصر من بين التشكيل الأساسي الذي سيواجه البرتغال، بينما لم يحسم بشكل نهائي موقف الخط الأمامي، مرجحة أن يبدأ المنتخب المباراة بأحمد الشناوي في حراسة المرمى، وكل من أحمد فتحي وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع.

ويرجح كذلك أن يزج بكل من طارق حامد ومحمد النني في خط الوسط، وقبل الهجوم سيضع محمد صلاح وعبد الله السعيد (رمضان صبحي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”)، ومحمود حسن تريزيجيه، بينما يقود أحمد حسن “كوكا” ومروان محسن، هجوم منتخب الفراعنة

وكان المنتخب وصل سويسرا قبل 3 أيام لبدء معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان.

