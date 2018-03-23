حقن “فولفارت” لإصابات كرة القدم

عرف الطبيب الألماني هانز فوفارت بطرق علاجه الناجحة لكثير من الإصابات، وتدخل وتحمل مسؤولية علاج أكثر من لاعب وتمكن من علاجه وإعادته للوقوف على قدميه، كما أشرف على إصابة مايكل أوين وقبله مواطنه يورغن كلينزمان مرورا بنجاحه في إعاد أسرع رجل في العالم يوسين بولت لتحقيق الذهب.

ولد فوفارت في ليرهاف الألمانية في 12 أغسطس، عام 1942، وشغل منصب طبيب المنتخب الألماني وبايرن ميونخ مابين عامي 1977 و2015 وترك عيادة الفريق البافاري عقب خسارة بايرن ميونخ أمام بورتو البرتغالي والأزمة التي خلفتها المباراة بينه وبين مدرب الفريق حينها بيب غوارديولا، قبل أن يعود مرة أخرى في نوفمبر من العام الماضي.

واشتهر الطبيب الألماني بعلاجه المثير للجدل باستخدام حقن بدت غريبة في عالم الطب، حيث استخدم دم الماعز وعرف الديك وتمييز بها وباتت عيادته عنواناً لكل لاعب مشهور فعالج كرستيانو رونالدو وحقن بيتر ماكدونالد بـ50 حقنة من دم الماعز، وساهم في تجهيز مايكل أوين ليورو 2000 بطريقة لفتت الانتباه كما عاج إصابة يوسن بولت الذي كان ممتناً جداً للطبيب الألماني الذي أعاده إلى عالم المضمار والتتويجات.

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